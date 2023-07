Tesla vende più di Toyota in California: storico sorpasso nel Q2 2023

Tesla ha venduto più di Toyota nel secondo trimestre dell’anno in California. È la prima volta che accade nella storia ed è un chiaro segno di come il mercato stia cambiando nel profondo.

Toyota, lo sappiamo bene, è un colosso mondiale che vende più di chiunque altro nel mondo. La crescente domanda di auto elettriche perché sta cambiando pian piano le cose e lo si capisce dai dati californiani. Ovviamente lo Stato americano è un caso unico, molto particolare, dove la Silicon Valley sta sospingendo le vendite elettriche anche grazie all’aiuto delle politiche green; è normale che la mobilità elettrica cresca prima in California che altrove, l’onda d’urto però potrebbe pian piano espandersi.

Tornando ai dati, Tesla ha venduto 69.212 vetture nel Q2 2023 in California, mentre Toyota si è fermata a 67.482. Un sorpasso storico soprattutto se si pensa che Tesla vende solo auto elettriche. Nello Stato le registrazioni di auto (di tutte le alimentazioni) sono cresciute dell’11,6% nella prima metà del 2023 rispetto allo scorso anno, toccando quota 905.752. Nel secondo trimestre inoltre le auto elettriche BEV hanno toccato quota 22,7% di market share, davvero impressionante, con le Full Hybrid HEV ferme all’8,5%.

Chiaramente la California gioca un altro campionato in quanto a mobilità elettrica, con Elon Musk che domina anche in senso generale: la Top 5 dei modelli più venduti in assoluto nel primo semestre 2023 infatti vede la Tesla Model Y prima a 74.765 unità, la Tesla Model 3 seconda con 41.718 unità, mentre la Toyota Camry è terza con 27.169 veicoli. Chiudono la Top 5 Toyota RAV4 con 26.032 unità e i veicoli Ford F con 21.288 unità.

Qualora questi trend dovessero spostarsi in altri Stati americani e in altre nazioni europee per i marchi tradizionali potrebbe mettersi davvero male, a meno di qualche colpo di coda inaspettato... Ricordiamo che per Tesla il Q2 è stato da record in tutto il mondo.