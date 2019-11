Tesla vende la nuova Roadster a 250 dollari... in scala 1:18

La Tesla Roadster originale è stata certamente una vettura di importanza storica, la prima prodotta in serie dalla compagnia californiana, anche per questo motivo la nuova versione in arrivo nel 2021 sta già facendo sognare gli appassionati. Chi non vuole attendere tanto però può già averne una a soli 250 dollari.

Parliamo della nuova Roadster in scala 1:18 che Tesla ha iniziato a vendere sul suo store ufficiale, una riproduzione pressoché perfetta poiché ricreata dai modelli 3D CAD della vera vettura. Il modellino consta di oltre 180 parti di plastica e metallo, interni dettagliati, tutte le porte apribili (compreso il baule anteriore), tettuccio apribile, pneumatici in gomma, ruote sterzanti, baule, interni e cinture di sicurezza in tessuto.

Una vera meraviglia lunga 252mm, larga 109,5mm e alta 70mm, per un peso totale di 0,875 kg, inoltre è un prodotto originale Tesla. L'unica pecca arriva dalla possibilità di ricevere la vettura solo negli Stati Uniti e in Canada, almeno per ora, inoltre essendo un prodotto ufficiale è venduto in esclusiva dal Tesla Shop, dunque niente rivenditori terzi. Da Europei bisognerà ingegnarsi per averla in modi alternativi, oppure si può sempre attendere l'uscita della vera nuova Tesla Roadster, in quel caso però la spesa non sarà di soli 250 dollari...