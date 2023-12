Ricordate i vetri rotti del Cybertruck nel 2019? Ora Tesla vende l'adesivo ufficiale

Al di là dei gusti personali di ognuno, bisogna riconoscere a Tesla la capacità di essere un marchio unico nel panorama attuale, non solo per i suoi prodotti ma anche per il suo modo di fare scanzonato e spesso autoironico. Lo dimostra una nuova decalcomania per il Tesla Cybertruck...

Ieri 30 novembre il pick-up di Elon Musk è finalmente arrivato nelle mani dei primi fortunati clienti dopo quattro anni di attesa (ufficiale il Tesla Cybertruck: parte da 60.000 dollari). Quattro anni in cui, francamente, è successo davvero di tutto, dal COVID-19 alle guerre in Ucraina e Palestina; nonostante questo però, tutti noi ricordiamo cos'è successo nella fatidica serata del novembre 2019 durante la quale Elon Musk e soci hanno mostrato il Cybertruck al mondo: in un eccesso di sicurezza, i vetri del pick-up sono stati rotti con una palla d’acciaio (i vetri del Tesla Cybertruck si sono rotti in diretta). Ovviamente l'esperimento sarebbe dovuto andare in maniera totalmente opposta: i super vetri scelti da Tesla avrebbero dovuto resistere ai colpi. Una figura terribile di fronte al mondo intero che avrebbe probabilmente piegato qualsiasi colosso automotive, ma non Tesla.

Oggi il brand riesce addirittura a scherzarci (e a lucrarci) su, vendendo sul proprio Shop americano una decalcomania da applicare sui vetri posteriori del pick-up. L'adesivo riprende il disegno delle crepe create in quella fatidica notte del 2019, un accessorio tanto leggendario quanto inutile che si può avere alla modica cifra di 55 dollari, circa 50 euro. Ciliegina sulla torta, il prodotto si chiama OMFG DECAL, un nome che è tutto un programma... Semplicemente geniale, autoironia ai massimi livelli più un pizzico di sano marketing, non a caso ne stiamo parlando anche noi assieme a gran parte della stampa specializzata mondiale!