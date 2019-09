Tesla V10, un video mostra Netflix e Karaoke in azione

Il software Teska V10 è alle porte, l'update è particolarmente atteso dai possessori di auto Tesla specie per le novità che saranno introdotte. Alcune sono davvero peculiari, come il debutto di Netflix sul sistema di infotainment e addirittura di un autentico Karaoke. Un video mostra queste due nuove feature.

Prima precisazione, sappiamo già che almeno all'inizio tutte le funzioni attinenti il Tesla Theater saranno utilizzabili esclusivamente attraverso la connessione via smartphone. Non sarà possibile, dunque, usare la linea on-board delle Tesla. Inutile aggiungere, poi, che tutte queste funzioni di intrattenimento sono usufruibili esclusivamente quando l'auto è parcheggiata: Tesla non ci tiene assolutamente ad introdurre una nuova distrazione alla guida.

Oltre a Netflix e Caraoke con il V10 arrivano anche nuovi videogiochi ottimizzati per le Tesla, a partire dall'attesissimo Cuphead — che sarà disponibile in un'edizione più corta rispetto al titolo debuttato su Xbox One.

C'è anche una feature appositamente pensata per gli amanti delle "zingarate", si chiama Feeling Lucky or Hungry e seleziona una destinazione a sorpresa verso cui guidarvi, tra ristoranti o altre attrazioni.

Insomma, davvero delle novità notevoli. Un video, nel frattempo, ci mostra il funzionamento di Netflix e del Karaoke. L'esperienza sembra piuttosto fluida e convincente. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.