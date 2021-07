Tesla è l'unico marchio estero ad aver conquistato la Cina

Da alcuni mesi a questa parte le auto elettriche hanno fatto registrare una vera e propria esplosione di vendite in Cina, con alcuni marchi a dominare il mercato EV in modo del tutto incontrastato. Adesso vogliamo però soffermarci su un fenomeno alquanto peculiare, poiché soltanto Tesla tra i brand esteri ha avuto successo in estremo oriente.

"Le auto elettriche hanno raggiunto un traguardo fondamentale nel secondo quarto dell'anno, arrivando a un decimo del market share inerente le nuove auto vendute sul territorio cinese. Però al di fuori di Tesla i marchi stranieri hanno faticato a convincere i clienti locali sul fatto che possano competere coi produttori cinesi." Le parole di Trefor Moss del Wall Street Journal evidenziano un fenomeno forse palese, ma comunque inaspettato.

Ovviamente Tesla non è l'unica a produrre ottime auto elettriche al di fuori della Cina, poiché anche Volkswagen con ID.3 e ID.4 o Audi con la sua e-tron, ma anche Hyundai tramite la Kona hanno dimostrato di aver raggiunto livelli tecnologici considerevoli nel settore.

"I primi segnali dovrebbero essere sconcertanti per i produttori tedeschi." Così ha commentato nel merito della questione Tu Li, managing director di Sino Auto Insight. Moss ha invece aggiunto quanto segue:"Volkswagen ha venduto 3.300 ID.4 nei primi tre mesi di presenza sul mercato secondo il portale cinese specializzato D1EV."

In linea di massima sono già stati indicate alcune cause dell'insuccesso: la quasi totale assenza di aggiornamenti software per i modelli venduti localmente e la scarsa reputazione che alcuni marchi si sono fatti vendendo versioni mild-hybrid o plug-in hybrid di modelli già esistenti. La prima problematica si spiega da sola, mentre la seconda avrebbe contribuito a creare nella mente dei consumatori un'immagine di brand diversa da quella che le compagnie avrebbero voluto, allontanandoli dal concetto di BEV pura che Tesla incarna senza alcun dubbio.

A proposito di auto elettriche vogliamo chiudere citando una notizia di importanza capitale per l'equilibrio tra i mercati: l'Europa ha serie intenzioni di raggiungere la Cina per volume di batterie prodotte, per cui starebbero per essere costruiti stabilimenti colossali sul territorio del Vecchio Continente.