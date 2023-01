Tesla è l'unico brand che non conosce crisi: +44% nel 2022

Il 2022 è stato un anno molto complicato per il settore auto, il mercato italiano ha visto il segno “meno” per la maggior parte del tempo e al di fuori dei nostri confini non è andata molto meglio. Solo un marchio non ha praticamente conosciuto crisi: parliamo di Tesla.

Tesla ha chiuso un 2022 da record per quanto riguarda i veicoli consegnati ai clienti, il titolo in borsa non ha ottenuto lo stesso successo ma questa è un’altra storia… Focalizzandoci solo sulle auto vendute, l’anno appena passato ha significato per l’azienda di Elon Musk 1,3 milioni di vetture elettriche consegnate, in crescita del 44% rispetto al 2021. Risultati incredibili che nessun altro competitor è riuscito a eguagliare negli Stati Uniti, anzi…

L’unico brand automotive a ottenere un segno “più” è stato General Motors, che ha chiuso il 2022 al +3%, per il resto del mercato è stato invece un vero e proprio bagno di sangue. BMW, Hyundai e Kia hanno limitato i danni con un -1%, Ford ha fatto segnare un -2%, Subaru -5%. Perdite più importanti per Toyota al -10% e Mazda al -11%. Stellantis ha perso il 13%, mentre Volkswagen il 14% e Mitsubishi il 16%.

Volvo ha chiuso con un -17%, mentre Nissan e Honda devono assolutamente cancellare dalla memoria il 2022: hanno chiuso rispettivamente con -25% e -33%. I dati provengono da Automotive News e riguardano, lo ricordiamo, gli Stati Uniti. A ricordare l’exploit di Tesla è stato Elon Musk in persona su Twitter nella notte (italiana) del 9 gennaio 2023. State pensando anche voi di acquistare un’auto del magnate di origini sudafricane? Ecco qual è la Tesla più economica di inizio 2023.