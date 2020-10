Tesla è l'unico brand automotive a crescere in Germania nel 2020: i dati

Il 2020 è stato certamente un anno difficile per tutti, in ogni settore, l’automotive però ha sofferto particolarmente con la gente chiusa in casa e le fabbriche chiuse. Persino un Paese forte e influente come la Germania sta facendo i conti con perdite enormi, c’è però un brand - uno soltanto - che sembra crescere indisturbato.

Se guardiamo ai dati relativi a Gennaio-Settembre 2020, rispetto al periodo Gennaio-Settembre 2019 marchi come Dacia hanno perso il 46,9% in termini di vendite, Opel arriva al -45,5%, Mazda a -44% e così a proseguire. Una vera ecatombe che non ha risparmiato neppure i brand tedeschi, per onor di patria.

Continuando a scorrere la lista, Smart ha fatto segnate -78,5%, Suzuki -45%, persino Volkswagen è a -26,3%. Chi è riuscito a contenere meglio le perdite è sicuramente Subaru, a -3,6%, in compagnia solo di DS, a -8,8%, e la nostra Fiat, a -8,7%, tutti gli altri grandi marchi hanno perdite superiori al 10%.

Tutti tranne uno, americano, elettrico: Tesla è l’unico brand automotive a crescere nel 2020 in Germania, con un sonoro +24,5%. Sappiamo del resto che la società di Elon Musk è riuscita a piazzare 90.000 unità nel trimestre del COVID-19, un vero miracolo, e nel terzo trimestre 2020 ha fatto segnare le vendite migliori della sua storia, sfiorando le 140.000 unità.