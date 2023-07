Tesla ha ufficializzato la potenza di ricarica dei Supercharger V4: non arriva a 600 kW

Tesla ha iniziato a montare in Europa le prime stazioni Supercharger V4. Stazioni di quarta generazione di cui però, ufficialmente, gli uomini di Elon Musk hanno detto davvero poco. Oggi conosciamo finalmente la loro potenza ufficiale.

Nelle scorse settimane abbiamo pubblicato un articolo in cui affermavamo che la ricarica ai Supercharger V4 potesse superare i 600 kW; la notizia non era del tutto sbagliata, 600 kW infatti è l’output massimo a cui i nuovi caricatori possono aspirare, poi però Tesla è libera di limitare la potenza a propria discrezione. La società californiana ha infatti fatto sapere che la potenza ai Supercharger V4 sarà limitata a 350 kW.

Non c’è da disperare: a 600 kW caricano le monoposto di Formula E Gen3, ma auto di serie che possono raggiungere questa potenza - almeno al momento - neppure ce ne sono in circolazione. È comprensibile che Tesla mantenga l’output a 350 kW, del resto la maggior parte delle sue vetture si ferma a 250 kW come potenza massima. Altre auto di terze parti invece, come la Hyundai IONIQ 5 e la Porsche Taycan con ricarica a 350 kW a 800 V, potranno invece godere appieno delle potenzialità dei Supercharger V4, del resto la rete europea di Tesla è per buona parte aperta a tutti gli utenti elettrici - ed ecco quanto costa ricaricare un’auto non-Tesla ai Supercharger.

Sulle stazioni Supercharger V4 sappiamo anche che, almeno la versione UK, avranno un lettore di carte di pagamento contactless, speriamo di vedere queste colonnine anche nel resto d’Europa, dove tra l’altro il contactless sarà obbligatorio sulle arterie principali.