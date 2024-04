Tesla contro tutti, giù il prezzo della sottoscrizione Supercharger e nuovo piano annuale

Dallo scorso 13 aprile Tesla ha aggiornato le modalità di accesso alla propria rete di ricarica Supercharger. Un update del quale oggi conosciamo i dettagli ufficiali rilasciati da Tesla Italia - e le novità non sono poche.

Partiamo dalle basi: il funzionamento dei Supercharger rimane invariato. Questi restano accessibili a utenti Tesla e utenti non-Tesla, in possesso di qualsiasi vettura elettrica compatibile con lo standard di ricarica CCS2 Combo. La tariffazione segue due modalità: tariffe maggiorate per utenti non-Tesla che non possiedono un piano tariffario, tariffe ridotte per gli utenti Tesla e per tutti gli altri che pagano una quota mensile di “abbonamento”.

Proprio questo abbonamento subisce le novità principali del 2024: la quota mensile è stata abbassata da 12,99 euro al mese a 9,99 euro al mese, il risparmio dunque è palpabile ma non è tutto. Come se questo non bastasse, Tesla ha anche introdotto un’opzione di abbonamento annuale al prezzo di 100 euro, capace di abbassare a 8,30 euro il prezzo mensile con un risparmio del 16%. Ricordiamo che questi piani riguardano gli utenti non-Tesla, chi possiede una vettura di Elon Musk è “iscritto automaticamente”.

Per quanto riguarda le tariffe di ricarica, per ora sembra rimasto tutto invariato: per utenti Tesla e abbonati si parte da 0,43 euro/kWh nelle ore off-peak, da 0,48 euro/kWh nelle ore di maggiore afflusso. Tariffe davvero interessanti per ricariche HPC, soprattutto dopo i recenti rincari di A2A - che ha escluso le colonnine super veloci dai suoi abbonamenti.

