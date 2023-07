Per Tesla un nuovo trimestre record: nel Q2 2023 vendute più di 466.000 auto

Con la fine di giugno, anche il secondo trimestre del 2023 è stato infine archiviato, è dunque tempo di scoprire - come tradizione vuole - quante auto ha venduto Tesla e se ancora una volta ha registrato un record. Vi diciamo subito che Elon Musk ha venduto più di 466.000 vetture.

Tesla ha annunciato i dati ufficiali relativi al Q2 2023, che come abbiamo anticipato hanno visto più di 466.000 vetture consegnate in tutto il mondo (nei mercati in cui opera il produttore, ovviamente). Andando più nello specifico, la produzione del trimestre di Model S e Model X è stata di 19.489 unità, mentre le consegne sono state pari a 19.225, Tesla ha dunque venduto quasi tutto l’inventario delle sue vetture premium - con l’8% del totale concesso in leasing.

Con Model 3 e Model Y si parla di cifre da capogiro: delle due auto sono state prodotte 460.211 unità nel corso del trimestre, mentre sul fronte delle consegne si è arrivati a 446.915 unità (con il 5% concesso in leasing). In totale abbiamo così 479.700 auto prodotte e 466.140 vetture consegnate. Abbiamo dunque a che fare con un nuovo record? Decisamente si: Tesla ha spazzato quota 422.000 veicoli consegnati raggiunta lo scorso Q1 2023. A oggi, sommando i due trimestri ormai passati, Tesla è a quota 888.000 veicoli consegnati nel corso del 2023 dall’1 gennaio al 30 giugno; per raggiungere l’obiettivo di 1,8 milioni di auto elettriche consegnate nel corso dell’anno deve vendere meno di 1 milione di unità nel Q3 e Q4. Vedremo se Elon Musk riuscirà nell’intento.