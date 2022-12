Tesla vuole produrre a Berlino 20.000 Model Y al mese: ipotesi terzo turno di lavoro

Nonostante le recenti notizie negative su Tesla e la gigafactory di Berlino, l'azienda statunitense starebbe pensando di aumentare la produzione dello stesso stabilimento tedesco. L'idea sarebbe quella di passare ai tre turni di lavoro per aumentare il numero di auto sfornate ogni mese.

Secondo quanto spiegato da Tesla, l'azienda di Berlino è in grado di produrre attualmente 2.000 Model Y a settimana, per un totale superiore ai 100.000 modelli nel corso di un anno solare. Ma l'obiettivo della multinazionale di proprietà di Elon Musk è ancora più ambizioso, visto che l'idea è quella di produrre almeno 5.000 vetture ogni sette giorni, di fatto più che raddoppiando l'attuale capacità produttiva.

Ecco perché, stando a un rapporto pubblicato da Märkische Oderzeitung, Tesla sarebbe pronta a un passaggio imminente ai tre turni, precisamente a partire dalla giornata di domani, venerdì 16 dicembre 2022. Stando a quanto svelato, l'orario di lavoro dovrebbe scattare alle ore 6:00 locali, quindi il secondo turno alle ore 14:00 e infine il terzo alle 22:00, per un ciclo di produzione continuo.

Con l'incremento di produzione Tesla cercherà di soddisfare le moltissime domande inevase in giro per il mondo. Per raggiungere l'obiettivo l'azienda dovrà per forza di cose assumere nuovo personale: attualmente sono 7.500 gli operai che lavorano presso la Gigafactory di Berlino, ma si punta ad arrivare ad almeno 12.000 lavoratori.

Secondo gli addetti ai lavori, con i tre turni ben avviati e la produzione anche nel fine settimana e nei giorni festivi, Tesla dovrebbe essere in grado di raggiungere l'ambizioso obiettivo delle 5.000 vetture prodotte ogni settimana. In attesa di conferme o smentite in tal senso, Tesla Model 3 è stata eletta auto più conveniente 2021.