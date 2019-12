E se Tesla facesse anche trattori, autobus e motociclette?

Già oggi Tesla non è sinonimo di sole auto. Il Tesla Semi promette davvero benissimo, con un potenziale di disruption del settore dei mezzi pesanti davvero interessante. Per non parlare poi del "Tesla Quad", vero gioiello pensato come accessorio da affiancare al Cybetruck. Ma se l'azienda di Elon Musk spingesse ancora di più l'acceleratore?

Nel senso, quali sono i confini verosimili dell'azione di Tesla? Quali segmenti e quali settori non vedranno mai la comparsa di veicoli elettrici prodotti da questa azienda? Esistono confini? Ovviamente in futuro tutto è possibile, certo è che oggi a Tesla non conviene uscire troppo dal sentiero che è stato costruito fino ad ora. C'è un grandissimo bisogno di consolidare i risultati, aumentare i volumi di vendita e fare, in altre parole, rientrare gli enormi investimenti fatti fino ad oggi per occupare la leadership del mercato delle auto elettriche.

Ma nel frattempo vale la pena di sognare. È quello che ha fatto Budget Direct, con collezione di stupendi render digitali di veicoli come trattori, autobus e motociclette.

C'è addirittura un'auto anfibia, come la Lotus Esprit di 007 che —ironia della sorte— fa parte della collezione personale di Elon Musk. Ma perché fermarsi ad un'auto galleggiante quando si può immaginare anche un'auto volante? Ecco allora che il logo e lo stile di Tesla vengono pure dati ad un VTOL a dir poco stupendo.

Trovate tutto in galleria, fateci sapere il vostro "esperimento" preferito.