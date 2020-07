Tesla, tornano in Europa i bizzarri pop-up store all'interno dei container

Ritornano ufficialmente in Europa i pop-up store di Tesla, nati nel 2015 come alternativa ai negozi fisici e al tempo in movimento nei paesi centrali del Vecchio Continente. L’idea è tornata in auge nell’azienda a causa dell’importanza sempre maggiore del mercato europeo, dove vogliono essere presenti ma non solo con centri Tesla fissi.

Questi pop-up store sono dei container ideati e costruiti da Tesla con tutto ciò che serve per renderlo un vero e proprio negozio: all’esterno si possono trovare dei veicoli in esposizione, mentre all’interno lo staff mostra i prodotti disponibili per l’ordine in loco o online.

Attualmente uno di questi negozi mobili si trova a Varsavia e non mancano i video YouTube dove gli appassionati si recano a visitarlo. Nel filmato pubblicato da Daniel Grzyb, per esempio, si vedono la Tesla Model 3 di fronte al container e anche una batteria agli ioni di litio Powerwall. Il percorso del pop-up store in Europa non è noto, dunque non si sa se lo vedremo anche in Italia, dove comunque sono presenti dei negozi a Padova, Bologna, Milano, Roma e altre città.

L’obiettivo del negozio mobile è sicuramente quello di permettere a un maggior numero di clienti di conoscere meglio i prodotti Tesla e le offerte dell’azienda, che ultimamente ha anche abbassato i costi dei pannelli solari.