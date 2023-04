Sulle Tesla stanno per tornare le opzioni di Frenata Rigenerativa

La frenata rigenerativa è senza alcun dubbio una caratteristica distintiva delle auto elettriche, capace di farci recuperare energia in fase di decelerazione e frenata. Può essere più forte o più lieve, gestita manualmente oppure in automatico, anche se Tesla di recente ha deciso di rimuovere i controlli. Ora sta per tornare la scelta...

Grazie a un nuovo aggiornamento software Tesla sta per riportare la possibilità di scelta a bordo delle proprie vetture. In passato il marchio californiano permetteva agli utenti di scegliere fra una frenata rigenerativa Standard (secondo lo standard Tesla ovviamente) oppure una più morbida, avvicinando la guida elettrica a quella tradizionale (come funziona la frenata rigenerativa di un'auto elettrificata).

Stando alla descrizione ufficiale di Tesla: la modalità Standard è la frenata rigenerativa al suo massimo, basta alzare il piede dal pedale dell'acceleratore per sentire il motore dell'auto opporre parecchia resistenza. La modalità Low invece permette all'auto di percorrere più strada una volta rilasciato il pedale dell'acceleratore, usando il freno per fermare del tutto la vettura.

Presto dunque, con un nuovo aggiornamento Tesla, gli utenti potranno di nuovo scegliere la loro modalità preferita, basterà andare nelle impostazioni, selezionare Sterzo e Pedali e successivamente Frenata Rigenerativa.



