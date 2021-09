Tesla terrà una festa in occasione dell'inaugurazione dello stabilimento di Berlino

Tesla ha appena annunciato di aver aperto le prenotazioni per "Giga Fest", una sorta di fiera che il produttore di Palo Alto sta organizzando per celebrare il via alle linee produttive dello stabilimento di Berlino.

Elon Musk aveva affermato di voler costruire una Gigafactory a Berlino nel novembre del 2019. Dopo alcuni mesi il piano ha cominciato a prendere forma e adesso, non senza intoppi (un tribunale aveva fermato tutto), ci avviciniamo a spron battuto al vedere finalmente in funzione l'impianto. Un paio di settimane fa Musk si era detto fiducioso circa una partenza nel mese di ottobre, e a quanto pare è tutto confermato.

Ecco cosa ha scritto il brand riguardo l'evento:"Tesla aprirà le porte della sua Gigafactory a Grünheide il 9 ottobre 2021, e ci tiene ad invitare i cittadini di Berlino e del Brandeburgo alla fiera. Unisciti a noi per dare un'occhiata al più avanzato impianto di produzione di auto elettriche al mondo. Avrai la possibilità di vedere il dietro le quinte durante il Factory Tour, di visitare gli allestimenti, di partecipare a varie attività e di salire a bordo della Model Y, la nostra nuovissima auto elettrica in arrivo in Europa. I food trucks gestiranno il catering durante l'evento."

La data adesso è pubblica: 9 ottobre 2021. A ogni modo non tutti potranno partecipare facilmente alla festa, perché Tesla ha deciso di dare priorità nella distribuzione dei biglietti ai residenti di Berlino e del Brandeburgo, i quali potranno farsi un giro sul crossover elettrico in anteprima.



Nel caso in cui seguiste da vicino le mosse della compagnia, sareste sicuramente a conoscenza del fatto che Tesla stia tirando su un altro stabilimento in Texas per espandere ulteriormente le operazioni: per il 2022 sono previste 1,3 milioni di consegne.