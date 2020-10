Tesla taglia il prezzo della Model S: ecco tutti i dettagli

Tesla ha deciso di tagliare il prezzo di partenza della sua Model S, almeno per quanto riguarda il suolo statunitense. La berlina premium elettrica da oggi avrà uno scalino d'ingresso di 71.990 dollari in versione Long Range Plus.

Al momento non sappiamo se questa variazione si rifletterà anche sugli acquirenti italiani, poiché di fatto basta recarsi sul portale del brand constatare un prezzo statico sui 79.990 euro per la versione Long Range, la quale offre 610 chilometri di autonomia per singola carica, propulsione a doppia unità elettrica con trazione integrale, uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e una velocità massima limitata a 250 km/h.

La casa automobilistica californiana quest'anno ha consegnato meno Model S di quanto preventivato, principalmente a causa della pandemia di coronavirus. Sommando le vendite di Model S ed X si ottengono 15.200 esemplari distribuiti durante il Q3 2020, a fronte dei 17.400 piazzati nello stesso periodo dello scorso anno.

Probabilmente la compagnia di Elon Musk ha deciso di tagliare i prezzi di 3.000 dollari per accontentare i consumatori e risollevare dei numeri non propriamente eccellenti: per la Tesla Model S Long Range Plus si passa da 74.990$ a 71.990$, mentre per la versione Performance si è scesi da 94.990$ a 91.990$. Nessun cambiamento invece per quanto concerne la stratosferica Tesla Model S Plaid, annunciata il mese scorso e in arrivo entro la fine del prossimo anno. Per lei i clienti dovranno sborsare ben 139.990$.

Adesso gli automobilisti europei aspettano con trepidazione il debutto della Model Y, che verrà prodotta a partire dai prossimi mesi dalle linee produttive dell'impianto di Berlino: il modello, rispetto a quello statunitense, offrirà un'efficienza nettamente superiore per via di nuove implementazioni tecnologiche degne di nota. La Model Y introdurrà le celle 4680 e un nuovo sistema di costruzione del telaio, il quale abbatterà anche i costi di produzione.