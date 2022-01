Tesla ha svelato la nuova Model S 2022 con porta di ricarica CCS

A molti sembrerà strano ma Tesla ha svelato oggi la nuova Model S 2022. Si tratta della Model S 2021 che viene già aggiornata con piccole ma essenziali modifiche - come ad esempio un nuovo standard di ricarica. Andiamo subito a scoprire le novità.

Presentata all'inizio del 2021, la più recente Model S ha portato nuovi interni e nuove tecnologie (la nuova Tesla Model S potente quanto PS5), pensiamo allo schermo anteriore da 17" montato in orizzontale, al secondo schermo posteriore, al chip AMD Ryzen e molto altro. Ora quell'avanzata Model S, la cui produzione è iniziata all'incirca sei mesi fa, è stata già aggiornata: la Model S 2022 si presenta al pubblico con nuovi fari, un posteriore leggermente modificato e una porta di ricarica più grande.

Proprio la porta di ricarica è la più grande novità di questo 2022, poiché Tesla ha allineato lo standard americano a quello europeo e asiatico. Ora la Model S offre una porta CCS Combo, la medesima che abbiamo sulle auto elettriche che troviamo in Italia e che supportano la ricarica veloce in DC. Tesla ha presentato anche la nuova Model X 2022, anche se come unica differenza abbiamo la porta CCS. Possiamo immaginare che questi due veicoli saranno esportati in tutto il mondo, Europa compresa, visto che ora è stato risolto il problema dello standard di ricarica.

Ricordiamo inoltre che di recente Tesla ha portato su Model S Plaid il Plaid Track Mode.