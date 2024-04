Tesla, svelati i nuovi sedili sportivi: saranno di serie sulla Model S Plaid

Tra i vari piani di Tesla riguardo al Cybertruck, alla prossima Tesla Model 2 e al restyling tanto atteso della model Y, la casa californiana ha presentato i nuovi sedili della Model S Plaid. Questi aggiungono un tocco di eleganza in più ad un auto il cui design, di fatto, non viene rinnovato dal 2012.

Realizzati in pelle scamosciata, questi nuovi sedili offrono comfort e supporto laterale ottimale, promettendo un'esperienza di guida senza compromessi. Dotati di opzioni di riscaldamento e ventilazione, si adattano a tutte le condizioni atmosferiche e alle preferenze del conducente.

Questi sedili diventeranno di serie su tutti gli esemplari della Model S Plaid da ora in avanti: una sorta di compromesso momentaneo per dare una rinfrescata estetica (seppur parziale) a questo modello, che probabilmente dovrà attendere ancora un po' per subire un vero e proprio restyling. Non è escluso che in futuro questi nuovi sedili possano essere disponibili anche per altri modelli Tesla, come la prossima Model 3 Plaid, ma non ci sono ancora conferme ufficiali in merito.

La Model S Plaid è già rinomata per le sue prestazioni impressionanti, con tre motori elettrici che sviluppano una potenza totale di 1020 CV, permettendole di raggiungere i 100 km/h in soli 2,1 secondi. Nonostante il prezzo di partenza di 109.990 euro possa sembrare elevato, è giustificato dalle sue eccezionali prestazioni, che la rendono una scelta interessante per gli appassionati di auto che cercano alte prestazioni e un impatto ambientale ridotto. Le prestazioni incredibili che quest'auto riesce a raggiungere sono tutt'oggi un punto fermo per l'industria automobilistica elettrica: al momento la Tesla Model S Plaid è l'imbattuta per eccellenza nelle sfide drag race.

Il primo trimestre del 2024 è stato difficile per Tesla, con una riduzione della produzione del Cybertruck in Texas e un accumulo di circa 45.000 unità invendute a Shanghai. Elon Musk ha confermato i recenti rumors sui licenziamenti, proclamando una netta riduzione di oltre il 10% della forza lavoro globale. In un'email ai dipendenti, Musk ha spiegato che la decisione è necessaria per ridurre i costi e preparare l'azienda a una nuova fase di crescita.

