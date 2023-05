Tesla svela immagine teaser della prossima auto: per Elon Musk ne arriveranno due

Tesla ha svelato nelle scorse ore un'immagine teaser della nuova auto in arrivo. In occasione dell'assemblea degli azionisti che si è tenuta ieri sera in Texas, il CEO Elon Musk ha precisato che l'azienda è al lavoro sue due nuove vetture.

L'immagine teaser, che trovate anche qui sopra, sembrerebbe fare riferimento alla nuova Tesla Model 3, per cui è apparsa una foto degli interni negli scorsi giorni. A confermare le indiscrezioni anche il fatto che la fabbrica di Fremont sarebbe stata rivoluzionata proprio in previsione di produrre la nuova berlina.

“Le persone vogliono sempre sapere qual è il nostro prossimo prodotto – le parole di Musk durante l'assemblea - ma questo non è il momento di svelarlo. Ovviamente abbiamo bisogno di un lancio di prodotto adeguato e dedicato".

E ancora: "Voglio solo sottolineare che stiamo effettivamente costruendo un nuovo prodotto, stiamo effettivamente progettando un nuovo prodotto, non stiamo seduti con le mani in mano qui”, mentre alle sue spalle passava appunto la silhouette della nuova Tesla.

Il miliardario di origini sudafricane ha poi spiegato che l'azienda sta lavorando a due nuove vetture che a suo modo di vedere garantiranno vendite di ben cinque milioni di modelli all'anno. Il secondo modello potrebbe essere la tanto chiacchierata Model 2, piccola Tesla che dovrebbe costare fra i 20 e i 25mila euro, e che potrebbe ulteriormente stravolgere il mercato.

“Ci sono due nuovi prodotti di cui penso sarete molto entusiasti – ha aggiunto ancora Musk - e sia il design dei prodotti che le tecniche di produzione sono di gran lunga superiori a qualsiasi altra cosa presente nel settore. Se dovessi indovinare, solo con questi due nuovi prodotti da soli, probabilmente faremo oltre cinque milioni di unità all'anno di questi due modelli combinati”.

Come già spiegato, Elon Musk non ha ufficializzato l'arrivo della Model 3 né della Model 2, ma è molto probabile che il riferimento sia proprio a queste vetture, alla luce anche dei numerosi “muletti” circolanti nelle ultime settimane.