Conosceremo il futuro di Tesla il 26 gennaio: nuova roadmap con Cybertruck e non solo

Il 2021 di Tesla è iniziato con i fuochi d'artificio, vista la presentazione delle nuove Model S e Model X con abitacolo rivoluzionato. Il 2022 invece inizierà all'insegna del futuro: Elon Musk infatti svelerà l'imminente roadmap di Tesla il 26 gennaio.

Il magnate ha dato appuntamento agli appassionati Tesla e alla stampa per il 26 gennaio 2022, data in cui verrà diffuso il rapporto sugli utili del quarto trimestre 2021 (un Q4 valso a Tesla un nuovo record) e ci sarà un aggiornamento della roadmap Tesla, scopriremo dunque quando arriveranno eventuali nuovi prodotti. Una conferenza attesa da tempo, visto che si aspettano notizie ben definite sulle nuove Giga Texas e Giga Berlin, ma soprattutto aspettiamo di conoscere il destino del Tesla Cybertruck.

Proprio di recente Elon Musk e soci hanno rimosso dal loro sito ufficiale tutte le date di consegna del Cybertruck, gettando gli utenti che lo avevano prenotato nello sconforto. Speriamo dunque di saperne di più, nel frattempo ecco ciò che ha rilasciato Tesla: "Tesla pubblicherà i suoi risultati finanziari per il quarto trimestre e l'intero anno conclusosi il 31 dicembre 2021 il prossimo 26 gennaio 2022. I manager di Tesla terranno un Q&A in live streaming alle 16:30 Central Time (17:30 Eastern Time) per parlare dei risultati ottenuti dalla compagnia."

A questo si aggiungerà poi la roadmap per l'imminente futuro di Tesla, con il Cybertruck al centro dell'attenzione ma non solo, speriamo si possa parlare anche della Tesla "economica" da 25.000 dollari. Nel frattempo sappiamo già che il Cybertruck avrà una versione Quad-Motor, non conosciamo però quanto costerà.