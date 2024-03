Le Tesla si svalutano tre volte più velocemente di Alfa Romeo e Maserati

Un recente studio ha evidenziato come l'approccio di Elon Musk nel tagliare i prezzi delle Tesla in base alle condizioni di mercato abbia influito negativamente sul valore di rivendita dei veicoli Tesla. La guerra al ribasso deve finire, o sarà male per tutte le case.

Il mercato delle automobili elettriche sta affrontando sfide significative, con un accumulo di inventario e una domanda non ancora all'altezza delle aspettative. Molti acquirenti interessati a passare ad un modello elettrico sono principalmente ancora orientati verso modelli ibridi o modelli plug-in, data l'ancora limitata infrastruttura di ricarica. Le case automobilistiche tradizionali rispondono con sconti sui modelli elettrici, mentre Tesla ha direttamente tagliato i prezzi per rimanere competitiva. L'ultimo grosso taglio di Tesla è avvenuto a gennaio per e ha colpito la Model 3 e la Model Y. Questi ribassi, insieme alla minore domanda, hanno provocato un calo del valore dei modelli usati.

Lo studio di iSeeCars.com, mostra che Tesla ha subito una svalutazione molto più rapida rispetto ad altre marche automobilistiche. I modelli Tesla perdono valore due volte più velocemente di quelli di Alfa Romeo e tre volte più rapidamente di quelli di Maserati. Questo è principalmente dovuto ai continui tagli dei prezzi sui nuovi modelli, che hanno ampliato il divario con le auto usate.

Anche se Tesla è il marchio con il maggior deprezzamento, la Chevrolet Bolt è il modello più colpito nel complesso. I dati di iSeeCars mostrano che le auto elettriche in generale hanno una svalutazione più rapida, ma ciò potrebbe essere un vantaggio per i consumatori, specialmente considerando i potenziali crediti d'imposta sui veicoli elettrici negli Stati Uniti (e dunque anche gli incentivi nel nostro mercato).

Se però questi incentivi vengono meno (o vengono fortemente ridimensionati) ecco che i prezzi inevitabilmente tornano a salire (e con essi l'usato). In Germania, le vendite di auto elettriche economiche sono in declino. La Tesla Model Y, una volta venduta con sconti fino a 5.000 euro, ora ha ripristinato i prezzi precedenti. Anche se la Model 3 ha prezzi stabili, le consegne sono rapide e dunque, se la supply chain è efficiente, non ha senso ricorrere a troppi sconti (in teoria). La Model S base è ancora disponibile ad un prezzo ridotto di circa 8.000 euro.

