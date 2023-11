Com'è fatto un nuovo Tesla Supercharger V4: dal contactless alla potenza

Tesla ha iniziato a installare le sue prime stazioni Supercharger V4 in giro per il mondo. Esistono Supercharger V4 in UK e Norvegia, anche l’Italia ha una stazione di nuova generazione, ma a che potenza ricaricano le auto elettriche?

Dopo le prime stazioni europee, Tesla ha accelerato l’adozione negli USA, con stazioni comparse in Nevada, Oregon e Alabama, ma non solo. La youtuber Kim Java ne ha trovata una ad Atlanta, in Georgia, e l’ha subito messa alla prova. La stazione in questione è dotata di stalli con il design V4, offre il nuovo Magic Dock di Tesla con NACS e CCS1, un lettore di carte per i pagamenti contactless, un display compatto per la lettura delle informazioni. Rispetto alle stazioni V3, queste nuove V4 offrono anche un cavo più lungo. Prima i Supercharger erano sviluppati appositamente per ricaricare le Tesla, avevano dunque cavi su misura; ora che il servizio di ricarica è stato aperto a tutti gli utenti, i cavi corti hanno iniziato a dare qualche problema su diversi modelli, motivo per cui Tesla ha cambiato tutto. Ora il cavo di ricarica arriva a 3 metri, 1 metro più lungo rispetto al passato.

Già in precedenza abbiamo parlato della potenza dei nuovi Supercharger V4, limitata per ora a 250 kW, i dati tecnici delle colonnine di Atlanta però parlano di un potenziale di 1.000 V e 615 A, teoricamente sarebbe quindi possibile toccare quota 615 kW in un prossimo futuro, basterebbe soltanto un’istruzione da remoto data da Tesla (a patto che la rete sia in grado di sostenere un tale carico). Tali potenze faranno faville su vetture come le Hyundai elettriche, l’Audi e-tron GT oppure le Porsche Taycan, che possono raggiungere gli 800 V, sulle Tesla invece - per ora - bisogna accontentarsi dei 250 kW a 400 V, il che comunque significa andare dal 20% al 60% in 10 minuti sulla Model 3.

È poi interessante notare come il Supercharger V4 sia dotato anche di stalli più grandi, magari per ricaricare furgoni o camion. Ricordiamo infatti che la ricarica a 1.000 V e oltre i 600 kW sarebbe perfetta per il Tesla Semi... Magari tali potenze non sono affatto un caso.