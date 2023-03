Il primo Tesla Supercharger V4 d'Europa è già funzionante

Lo scorso 4 marzo vi abbiamo parlato di un nuovo Supercharger in costruzione a Harderwijk, cittadina dei Paesi Bassi. Perché era così interessante? Perché era il primo Supercharger V4 d'Europa. Ebbene è stato attivato, è già funzionante.

Sin dalla sua fondazione, Tesla si è fatta riconoscere per via delle sue stazioni Supercharger ordinate, piene di stalli e con colonnine dal design super curato - che potevano ricordare delle pompe di benzina vintage. Ora con i Supercharger V4 cambia tutto: l'azienda californiana ha sacrificato il design in favore di una tecnologia superiore, le nuove colonnine sono infatti più "standard" e squadrate, pur essendo comunque estremamente compatte e curate (se avete visto una qualsiasi colonnina HPC vi rendete subito conto di come questi Supercharger V4 siano davvero "snelli"). Non ci sono schermi, le linee sono pulite, tutte le info sulla ricarica in corso possono essere visualizzate sull'app Tesla oppure sugli schermi delle auto.

Scopriamo dunque le principali caratteristiche tecniche di questa stazione Supercharger. La prima stazione V4 d'Europa è dotata di 16 stalli per la ricarica, sul fronte della potenza però - almeno per il momento - le performance sembrerebbero identiche ai Supercharger V3, sul sito però si stanno facendo ancora prove e test per la potenza di output. Parliamo dunque di 250 kW di picco, del resto foto apparse di recente sul web indicavano un output di 250 kW a 500 V.

Vedremo se prossimamente Tesla riuscirà a rilasciare un aggiornamento per le vetture, così da ottimizzare la ricarica veloce presso le stazioni V4 - che presto spunteranno in tutta Europa. Nel frattempo sempre Tesla ha annunciato di aver raggiunto gli 11.000 stalli Supercharger nel vecchio continente, vedremo ora quante stazioni V4 si aggiungeranno alla lista.



Ricordiamo che l'obiettivo di Tesla è di raggiungere i 1.000 kW a 1.000 V con i veicoli di prossima generazione, Cybertruck in primis...