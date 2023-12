Quanto costa caricare ai Tesla Supercharger un'auto non-Tesla?

Come ormai saprete, a inizio 2023 Tesla ha aperto la ricarica presso i Supercharger a vetture di terze parti. Non tutte le stazioni sono compatibili con il servizio ma comunque la maggior parte. Quanto costa ricaricare un’elettrica non-Tesla ai Supercharger a fine 2023? Vediamo a che punto siamo...

Solitamente i fornitori che offrono tariffe al consumo hanno costi fissi durante tutto il giorno ma non Tesla. Gli uomini di Elon Musk hanno pensato di creare due fasce tariffarie, la prima è quella con maggior traffico e va dalle 16 alle 20. Per “scoraggiare” la ricarica in queste ore, Tesla propone un prezzo di 0,70 euro per ogni kWh prelevato. Dalle 21 alle 15:59 del giorno successivo invece il prezzo è pari a 0,63 euro/kWh in tutta Italia. Considerando che tutte le stazioni Tesla vanno dai 150 kW ai 250 kW di potenza, si tratta di tariffe ottime per il momento storico in cui viviamo.

Presso altri fornitori di energia, è possibile pagare la semplice ricarica AC (lenta, lentissima, fino a 11/22 kW) da 0,60 a 0,77 euro, a meno che non si abbia qualche pacchetto con sconti integrati. La ricarica DC può tranquillamente arrivare a 1 euro/kWh, dunque il tariffario di Tesla è particolarmente interessante - anche perché le stazioni sono super affidabili, con un tempo di uptime (di corretto funzionamento) vicino al 100%.

Tuttavia esiste un modo per risparmiare ulteriormente: pagando 12,99 dollari al mese (11,89 euro) è possibile abbassare le tariffe a 0,53 euro/kWh dalle 16 alle 20 e addirittura 0,48 euro/kWh nei restanti orari, una tariffa quasi impossibile da replicare con altri fornitori su stazioni con potenza fino a 250 kW. Alcune stazioni vi permettono di ricaricare anche a 0,52 euro/kWh e 0,47 euro/kWh.

Ovviamente non è tutto rose e fiori: come detto in apertura, non tutte le stazioni Supercharger italiane sono compatibili con le auto non-Tesla, inoltre le colonnine del colosso americano non si possono trovare lungo l’autostrada (ma magari appena fuori), dove per ottimizzare i tempi vi consigliamo di utilizzare assolutamente Free to X in combo con un abbonamento o un piano tariffario conveniente. Se però vivete in una zona ben servita dai Supercharger e non viaggiate poi troppo spesso in autostrada l’abbonamento Tesla potrebbe essere una soluzione eccezionale.

Chiudiamo con un piccolo appunto: nel titolo abbiamo scritto "qualsiasi auto elettrica", in realtà è necessario avere lo standard di ricarica CCS Combo 2, che generalmente è quello più diffuso. Se avete un'auto con la sola ricarica di Tipo 2 oppure CHAdeMO non potete usufruire dei Supercharger.