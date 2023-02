Ecco un Tesla Supercharger con Magic Dock: le foto

Lo scorso mese di gennaio vi abbiamo parlato di una novità Tesla apparsa, forse in anticipo rispetto al previsto, sull’app mobile del marchio. L’applicazione di fatto anticipava l’arrivo di un Supercharger con “connettore magico”: ora negli USA è iniziata l’installazione.

Cosa intendiamo quando parliamo di Tesla Magic Dock? Bisogna partire dall’inizio, ovvero da quando Tesla ha pensato a un bocchettone di ricarica proprietario per sfruttare al massimo le proprie tecnologie. Il suo celebre NACS è oggi installato sulle sue vetture americane, con Elon Musk che vorrebbe vederlo anche su vetture di altri produttori (la Aptera avrà il connettore Tesla NACS), sappiamo però che il resto del mercato ha scelto il CCS Combo 2 come standard, almeno per il momento.

Poiché Tesla ha intenzione di aprire i suoi Supercharger a tutti i veicoli elettrici, di qualsiasi marca, la società ha dovuto fronteggiare un problema scontato negli Stati Uniti: la mancata compatibilità con le auto non-Tesla, motivo per cui ora i Supercharger avranno il Magic Dock. Molto semplicemente, si tratta di una colonnina Supercharger dotata di connettore NACS e adattatore CCS Combo 2. Se il sistema rileva la presenza di una Tesla, si stacca solo il NACS, se invece a ricaricare c’è la vettura di un altro produttore si rende disponibile tutto il blocco CCS. Un Supercharger di questo tipo potrebbe permettere a Tesla - idealmente, poi magari non succederà mai - di vendere le sue auto con connettore NACS anche in Europa, offrendo come optional un adattatore CCS Combo 2 - che negli Stati Uniti di recente è anche calato di prezzo.

Del perché Tesla vorrebbe usare il suo connettore proprietario abbiamo discusso in un articolo dedicato: Pro e Contro del connettore Tesla NACS.