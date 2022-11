I Tesla Supercharger caricheranno a 900 kW di potenza: la conferma di Elon Musk

Spesso le auto elettriche vengono criticate per via dei loro lunghi tempi di caricamento. Oggi è ancora impossibile avere una carica completa in 5 minuti alla pari di un pieno di benzina, Tesla però ha fra le mani già una soluzione per il futuro: Elon Musk ha svelato la sua tecnologia per la carica fino a 900 kW.

Si tratta di una potenza eccezionale, soprattutto in relazione a quelle attuali: oggi le migliori colonnine pubbliche, come IONITY e Free to X (100 stazioni di ricarica Free to X entro il 2023), toccano al massimo i 350 kW a 800 V. Tesla vuole arrivare a 900 kW, con Supercharger capaci di operare a oltre 900 A a 500 V oppure a 1.000 V. A queste potenze, un'auto elettrica con batteria da 100 kWh potrebbe caricarsi teoricamente dallo 0% al 100% in meno di 10 minuti, anche se ovviamente le variabili sul campo sarebbero diverse.

Lo scoglio più grande inoltre riguarda il connettore. Sembra proprio che l'attuale CCS Combo 2 non sia in grado di supportare potenze simili, motivo per cui Tesla ha creato un nuovo connettore proprietario. Anzi due connettori, uno da 500 V e uno da 1.000 V, anche se i due sono interoperabili. Per usare questi connettori sulle automobili, Tesla avrebbe l'arduo compito di convincere gli altri produttori ad adottarlo come standard, un'impresa titanica; è possibile però che potenze simili vengano riservate, al lancio almeno, per mezzi pesanti come il Tesla Semi, con il settore dei truck elettrici che potrebbe effettivamente adottare il connettore in massa.

Questa tecnologia da 900 kW sarebbe l'ideale per i mezzi pesanti, viste le batterie da quasi 900 kWh presenti a bordo del Semi (Tesla ha avviato la produzione del Semi): i nuovi Supercharger sembrano creati proprio appositamente per i Tesla Semi, che a 900 kW caricherebbero completamente in appena un'ora. Vedremo cosa deciderà di fare il mercato con il nuovo connettore Tesla...