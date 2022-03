Tesla Supercharger aperti a tutti: il servizio arriva nel Regno Unito

Come ormai saprete, Tesla sta per aprire i suoi Supercharger a tutti gli utenti elettrici anche in Europa (che abbiano vetture con CCS Combo 2, non basta il Tipo 2). È già successo nei Paesi Bassi e in Francia, attendiamo solo il momento in cui anche gli italiani potranno godere della rete Tesla; nel frattempo però il servizio sarà attivo in UK.

La sperimentazione del servizio è iniziata nel novembre 2021, dunque non tantissimo tempo fa, con 10 stazioni aperte a tutti nei Paesi Bassi. Poi il colosso californiano ha aperto tutte le sue stazioni nel Paese, così come ha fatto in Norvegia e in Francia. Alla lista manca ancora l'Italia, come avete intuito dall'introduzione, ora però si aggiunge il Regno Unito.



A dirlo è stata Trudy Harrison, parlamentare UK e sottosegretario di Stato per i trasporti, che ha annunciato che presto Tesla aprirà tutti i suoi Supercharger britannici anche a utenti non-Tesla. Non abbiamo una data precisa, un giorno esatto in cui il servizio sarà attivato, la cosa però avverrà molto presto e si tratta in ogni caso di un'ottima notizia. Il mondo elettrico ha del resto bisogno di nuove colonnine veloci e quelle di Tesla sono già pronte all'uso, non resta che attendere l'attivazione del servizio anche in Italia.



Come funzionerà il servizio? Ecco una Porsche Taycan ricaricarsi a un Tesla Supercharger.