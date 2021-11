Tesla Supercharger aperti a tutti: ecco quanto costa ricaricare nei Paesi Bassi

Se seguite le nostre pagine, o comunque vi informate sul mondo delle auto elettriche, già sapete che Elon Musk ha intenzione di aprire i suoi Tesla Supercharger a tutti i marchi. Quello che fino ad ora è rimasto un servizio esclusivo degli utenti della grande T sarà disponibile a tutti e nei Paesi Bassi si può già ricaricare liberamente.

È molto probabile che entro la fine del 2021 i Tesla Supercharger verranno aperti a tutti anche in Italia, così come nel resto d'Europa, nel frattempo però vediamo come funziona il servizio nei Paesi Bassi e soprattutto quanto costa (e per l'immagine ringraziamo il nostro amico Matteo Valenza che trovate su Instagram e sul canale Matteo Valenza su YouTube). Ricordiamo che per sfruttare la ricarica Tesla bisognerà scaricare l'app ufficiale della società, tramite cui gestiremo le ricariche e i pagamenti.

Non sappiamo se gli uomini di Elon Musk differenzieranno i prezzi da Paese a Paese, cosa molto probabile viste le diverse tasse, nei Paesi Bassi scopriamo in ogni caso che un singolo kWh ricaricato presso i Supercharger viene a costare 0,57 euro, un prezzo alquanto alto che si può però abbassare con una sottoscrizione: tramite abbonamento infatti si può arrivare a 0,24 euro, questo sì un prezzo parecchio conveniente, non abbiamo però altri dettagli sulla "promo".

Parecchio salata invece l'occupazione dello stallo a ricarica ultimata, visto che si parla di 1 euro al minuto; per avere un confronto, vi basti pensare che presso le colonnine Enel X a oggi si pagano 0,18 euro per ogni minuto di occupazione. Ovviamente fra i pro che possiamo sfruttare grazie ai Supercharger è l'alta disponibilità di stalli per singola stazione di ricarica, mediamente superiore a qualsiasi altro marchio privato, e la potenza di ricarica, che può arrivare a 250 kW (e qui entra in gioco la potenza massima che la vostra auto elettrica è in grado di supportare). Elon Musk aggiorna i Supercharger Tesla: si arriverà a 300 kW. Che queste colonnine hi-tech vengano aperte a tutti è di sicuro una notizia ottima, userete il servizio Tesla?