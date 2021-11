Tesla Supercharger aperti a tutti: quanto costa l'abbonamento per abbassare la tariffa?

Elon Musk ha intenzione di aprire i suoi Tesla Supercharger a tutti, anche a veicoli di altre marche. Una mossa strategica che negli USA porterà a diversi vantaggi alla stessa Tesla, in Europa invece ne gioverà tutto mercato elettrico. Ma quanto costerà il servizio? Esisteranno abbonamenti?

Attualmente il progetto di apertura dei Tesla Supercharger è in fase sperimentale, ci sono soltanto 10 stazioni nei Paesi Bassi che permettono la ricarica a ogni tipo di veicolo elettrico. Abbiamo visto come, per la ricarica saltuaria, i prezzi non siano proprio così convenienti: si parla di 0,57 euro per ogni kWh, significa che un'auto che ricarica 50 kWh spende 28,50 euro. Vi avevamo anticipato però di un abbonamento in grado di abbassare sensibilmente questa quota: ora sappiamo quanto costa questo abbonamento, 13 euro al mese.

Spendendo questi 13 euro al mese, la tariffa scende a 0,24 euro per kWh, un prezzo simile a quello riservato ai clienti Tesla. Significa che fino a 39,4 kWh si va a spendere la stessa cifra della tariffa massima, 0,57 euro/kWh di cui parlavamo sopra. Ricaricando più di 39,5 kWh al mese, e rendendo di fatto i Supercharger le vostre stazioni di ricarica preferite, si va ad abbassare la tariffa per kWh prelevato, e potrebbe essere molto interessante.

Una vettura che in 30 giorni ricarica 200 kWh con la tariffa base spende 114 euro, con l'abbonamento si va invece a pagare 61 euro (48 euro di elettricità più 13 euro di abbonamento, niente male). In Italia Enel X propone un pacchetto mensile da 145 kWh a 45 euro, e con l'abbonamento Tesla si andrebbe a pagare quasi lo stesso per la stessa quantità di energia, 47,80 euro, andando oltre la soglia dei 145 kWh però si spenderebbe meno presso i dispositivi di Elon Musk - e quasi certamente a velocità di ricarica maggiori.

Sono però tutte cifre da prendere con le pinze, poiché sono prezzi riservati al mercato dei Paesi Bassi, in Italia le cifre potrebbero essere più alte causa tasse ma speriamo di no. Di certo anche noi avremo un abbonamento per abbassare i prezzi, non vediamo l'ora di saperne di più.