Tesla Supercharger aperti a tutti: i cavi di ricarica corti stanno creando un po' di caos

Tesla sta cannibalizzando la vendita di auto elettriche anche attraverso l'apertura alcune delle sue stazioni di ricarica negli Stati Uniti ad altri veicoli elettrici, mediante l'adattatore "Magic Dock". Questo ha portato alla luce un problema: tutte le prese di ricarica Tesla si trovano nello stesso punto, gli altri brand invece no.

Alcuni proprietari di veicoli elettrici hanno dovuto parcheggiare in posizioni scomode o bloccando altre prese di ricarica per poter collegare i loro veicoli più ingombranti. Questo problema potrebbe diventare ancora più evidente durante i periodi di forte affluenza alle stazioni di ricarica.

In un video sul canale YouTube State of Charge, Tom Moloughney (autore del video) è riuscito a malapena a far sì che il cavo di Tesla raggiungesse la porta di ricarica del suo Ford F-150 Lightning, dopo aver riposizionato il suo veicolo estremamente vicino a un dissuasore in davanti al parcheggio, occupando, frallaltro, due spazi.

Nonostante l'apertura delle stazioni Tesla ad altri veicoli elettrici, alcuni ritengono che la società debba affrontare le sfide logistiche legate alla posizione delle prese di ricarica. Una soluzione potrebbe essere l'aggiunta di cavi più lunghi per raggiungere le porte di ricarica di diverse posizioni sui veicoli.

Tuttavia, l'apertura delle stazioni di ricarica Tesla ad altri veicoli è vista come per i proprietari di veicoli elettrici, che ora possono avere accesso a una rete di ricarica più ampia e estesa (uno studio afferma che il freddo aiuta le batterie Tesla a conservarsi nel tempo). Questa mossa consente anche a Tesla di beneficiare dei finanziamenti federali destinati al miglioramento delle infrastrutture di ricarica.