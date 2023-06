Tesla Supercharger aperti a tutti: un business da diversi miliardi di dollari

Per anni i Supercharger di Tesla sono stati esclusiva dei clienti del marchio californiano, ora però le cose stanno cambiando profondamente, in Europa come in Nord America - con grandi guadagni all'orizzonte per la compagnia di Elon Musk.

Come già saprete, sono mesi ormai che Tesla lavora all'apertura della propria rete di ricarica Supercharger sia nel vecchio continente che negli Stati Uniti e in Canada. In Italia la rete è già aperta, anzi ecco quanto costa una ricarica non-Tesla ai Supercharger. In Europa infatti è stato tutto più semplice grazie allo standard CCS Combo 2, presente sulle auto Tesla come su tutte le vetture dei competitor con ricarica DC, negli Stati Uniti la cosa sta andando più a rilento a causa del connettore proprietario Tesla NACS. In Nord America le Tesla hanno connettori diversi dalle altre auto, Elon Musk sta stringendo accordi per portare il suo futuristico NACS anche su altri marchi (Ford e GM adotteranno lo standard di ricarica Tesla). Ma perché mai Tesla starebbe rinunciando a un servizio esclusivo per aprire la sua rete di ricarica al resto del mercato? Semplice, per guadagnare con il business delle ricariche.

Secondo l'analista Piper Sandler, Tesla potrebbe guadagnare con i Supercharger aperti a tutti 3 miliardi di dollari entro il 2030. I profitti provenienti da utenti non-Tesla potrebbero salire a 5,4 miliardi di dollari entro il 2032, sempre secondo il report rilasciato da Sandler. Potrebbe sembrare una cifra dal valore "relativo", visto che Tesla ha guadagnato lo scorso anno 81,4 miliardi di dollari, le stime però potrebbero essere al ribasso, soprattutto se grandi colossi come Ford e GM adotteranno il Tesla NACS - spingendo magari anche altri produttori a fare lo stesso. Non poter sfruttare una rete di ricarica da 12.000 stalli è sicuramente un disincentivo per qualsiasi automaker al di fuori di Tesla, dunque i Supercharger potrebbero aiutare l'intero mercato elettrico e vendere più unità, ma vedremo cosa succederà negli anni a venire.