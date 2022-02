Tesla Supercharger aperti a tutti ma con evidenti problemi: i cavi sono abbastanza lunghi?

Come noto, Tesla sta aprendo i suoi famosi Supercharger a tutti, il buon Bjørn Nyland però ha già scoperto un problema non da poco: le stazioni di Elon Musk sono comode per le altre vetture?

Come probabilmente già saprete se seguite le nostre pagine, a oggi i Tesla Supercharger sono riservati ai solo clienti del marchio californiano, anche per questo motivo sono stazioni di ricarica costruite con le Tesla bene in mente. Si adattano perfettamente alla potenza delle vetture di Elon Musk e soprattutto hanno dei cavi lunghi il giusto per raggiungere le porte di ricarica delle stesse Tesla, un limite che potrebbe essere un problema con vetture di altri marchi.

Per quanto ci riguarda, troviamo che la posizione più comoda per una porta di ricarica sia sul muso della vettura, poiché non richiede quasi mai manovre strambe presso le colonnine. Le Tesla hanno solitamente le loro porte di ricarica sul fianco posteriore sinistro, si parcheggiano ai Supercharger a marcia indietro e il cavo di ogni colonnina arriva con precisione alla vettura.

Così non è per altri modelli, ad esempio lo youtuber Bjørn Nyland ha provato a caricare una BMW iX a un Superchager e non è andata benissimo... Nei Paesi Bassi Tesla ha già aperto la ricarica a tutti gli utenti elettrici, la BMW iX però ha una porta di ricarica sul fianco posteriore destro, parcheggiandola dunque normalmente a un Supercharger come potremmo fare con una Model Y o Model 3 il cavo standard di Tesla non è sufficientemente lungo per raggiungere la vettura tedesca. Lo stesso problema potrebbe capitare con altre vetture, costrette a parcheggiare perpendicolare allo stallo, non parallelo. Con le vetture con porta anteriore potrebbe essere necessario parcheggiare esattamente di fronte alla colonnina, togliendo spazio agli altri stalli. Chissà se le prossime stazioni saranno costruite in modo diverso... nel frattempo ecco la mappa aggiornata delle stazioni Supercharger Tesla.