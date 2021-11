I Tesla Supercharger si fanno più accoglienti: si possono caricare anche altre auto

I Supercharger di Tesla, infrastruttura proprietaria del brand californiano e all'avanguardia della tecnologia, fino a poco tempo fa non permettevano a vetture elettriche di altri marchi di caricarsi. La situazione però sta per cambiare rapidamente.

Dal mese di agosto di quest'anno la compagnia di Elon Musk ha aperto i Supercharger in USA a tutti per usufruire degli incentivi stabiliti dal governo degli Stati Uniti, e adesso questa possibilità sta venendo espansa anche sul suolo del Vecchio Continente.

Il brand ha infatti confermato che almeno 10 stazioni Supercharger situate sul territorio dei Paesi Bassi permetteranno a modelli di altre compagnie di fermarsi a fare rifornimento. Nello specifico stiamo parlando delle colonnine situate a Sassenheim, Apeldoorn Oost, Meerkerk, Hengelo, Tilburg, Breukelen, Naarden, Eemnes e Zwolle.



Sul sito olandese di Tesla si provvede a spiegare ai proprietari di EV che per la ricarica bisognerà accedere attraverso l'app del brand. D'altra parte i possessori di Tesla potranno continuare ad usufruire del servizio come hanno sempre fatto, e un team addetto monitorerà l'afflusso ad ogni stazione per tenere al top l'esperienza utente.



La compagnia ha motivato la scelta con il tentativo di invogliare quante più persone a passare all'auto elettrica, ma adesso il prossimo traguardo concerne l'espansione massiccia dell'infrastruttura. Il potenziamento è in fase di studio: Tesla costruirà moltissimi Supercharger entro pochi anni.