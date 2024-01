Tesla, superato il target di vendite: più di 1,8 milioni di auto elettriche

Novità in casa Tesla, a quanto pare tutti gli obiettivi per il 2023 sono stati raggiunti; anzi, sono stati superati... Secondo il report del quarto trimestre dell'anno, con 500.000 auto vendute il brand ha rispettato (e oltrepassato) il target delle 1,8 milioni di vendite.

Un risultato affatto scontato, visto anche gli ultimi sviluppi sul mercato, e la "faida" con BYD che sembrava volgere per la peggiore (BYD pronta a superare Tesla sulle vendite elettriche nel Q4 2023). Inoltre, occorre mettere in conto anche le problematiche nord europee, ovvero lo sciopero svedese che ha letteralmente tenuto in ostaggio il brand di Elon Musk nei Paesi scandinavi. Un periodo che nessuno avrebbe definito "florido", e invece...

Il 2023 per Tesla era cominciato con un obiettivo ben preciso, ovvero quello di arrivare a vendere in totale due milioni di auto elettriche entro la fine dell'anno. Un obiettivo che è stato ben presto ridimensionato dallo stesso Musk, che aveva previsto un periodo difficoltoso; e tale si è rivelato. Comunque sia, le ultime previsioni parlavano di 1,8 milioni di Tesla vendute nel 2023, al di sotto delle aspettative, ma comunque di più rispetto allo scorso anno, quando le vendite erano state "solamente" 1,3 milioni.

Per spingere le vendite, Musk aveva annunciato nuovi tagli dei listini e degli sconti super appetibili. Adesso che i risultati del quarto trimestre del 2023 sono stati resi noti, è possibile annunciare il dato ufficiale: Tesla ha (addirittura) superato le ultime previsioni. In questi ultimi mesi dell'anno, infatti, il brand statunitense ha prodotto 494.989 vetture, delle quali sono state consegnate 484.507 (dati riferiti dal sito Electrive).

Nel report di Electrive, inoltre, sono riportati anche i dati per i singoli modelli di Tesla, a parte il nuovo Cybertruck, ma a questo punto sarebbe meglio guardare al futuro, e cioè al 2024. Secondo le previsioni pubblicate da InsideEVs, le immatricolazioni di Tesla per questo nuovo anno "oscillano fra un più ottimistico 2,14 milioni e un più pessimistico 2,04 milioni di unità"; ma anche in questo caso il confronto con BYD si fa sconfortante, basti pensare che nel 2023 il colosso cinese è entrato nella storia: più di 3 milioni di auto elettriche vendute nel 2023 (anche se bisognerebbe tenere conto solo delle BEV); e questo potrebbe essere l'anno della sua consacrazione. Tesla riuscirà a contenere la crescita cinese?