Tesla supera Volkswagen: per valore è la seconda casa automobilistica del mondo

Chi paventa quasi quotidianamente il fallimento di Tesla rimarrà molto deluso da questa notizia: l'azienda di Elon Musk è appena diventata la seconda casa automobilistica a valere di più al mondo.

Un traguardo impensabile appena qualche anno fa, quando il brand californiano sembrava davvero essere sull'orlo della bancarotta. Per la prima volta nella sua storia, in poco più di 16 anni di attività, Tesla ha superato i 100 miliardi di dollari di valore (104 miliardi per l'esattezza), superando addirittura un colosso come Volkswagen (fermo a 99,8 miliardi). Al primo posto troviamo invece l'inarrivabile Toyota con un valore di oltre 230 miliardi di dollari.

Tornando al capolavoro firmato Elon Musk, al debutto di Tesla a Wall Street nel 2010 le sue azioni valevano appena 17 dollari l'una, mentre di recente sono state capaci di superare i 400 dollari, con un balzo del +125% negli ultimi tre mesi. Nel caso in cui l'azienda dovesse restare al di sopra dei 100 miliardi di valore per i prossimi tre mesi, il CEO sudafricano potrebbe incassare i primi 346 milioni di dollari bonus previsti su piano decennale - mentre oggi il suo compenso è pressoché zero, legato al raggiungimento di precisi obiettivi commerciali - nonostante una quota del 20% della società. "Uno dei più brillanti geni americani" lo ha definito Donald Trump, che lo ha anche paragonato a Thomas Edison.