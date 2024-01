Tesla si supera in Germania: la Model Y è in vendita a tasso 0

Elon Musk sta attuando una serie di riduzioni del listino della Tesla Model Y. Dopo il taglio di prezzo in Italia, anche in Germania è stato applicato un forte sconto, ma non solo.

Spulciando il sito ufficiale in tedesco dell'azienda, si vede infatti in alto a destra una postilla: interesse a tasso 0. Proprio così, perchè Tesla ha ben pensato di mettere in vendita la Model Y con un finanziamento senza neanche un euro di interesse, un incentivo davvero ghiotto per gli acquirenti.

Nel dettaglio viene precisato che “L'offerta è limitata nel tempo” e che è “valida solo per la Tesla Model Y se ordinata e consegnata entro il 31 marzo 2024”. La Model Y è in vendita in Germania ad un prezzo di 42.990 euro con una rata di 253 euro al mese con appunto lo zero per cento di interesse.

Facendo un breve paragone con l'Italia, nel nostro Paese la Model Y è in vendita a 42.690 euro, quindi trecento euro in meno, ma la rata risulta essere di 368 euro al mese con TAN a 2,99 e TAEG a 3,05.

Come mai questa super promozione solo in Germania? Si starà giustamente domandando qualcuno. Non abbiamo certezza ma è probabile che Tesla voglia andare incontro agli automobilisti che vogliono acquistare un'auto elettrica senza il bonus statale. Il governo centrale ha infatti deciso di eliminare gli incentivi per le vetture green, di conseguenza chiunque vorrà comprare un'elettrica dovrà farlo a prezzo pieno salvo varie promozioni.

La promo a tasso zero è fornita da Santander Consumer Bank AG e si applica alla Tesla Model Y Dual Motor All-Wheel Drive: non è ben chiaro se sia già scaduta o meno, in ogni caso la sostanza cambia poco. Da segnalare anche i tagli di prezzo per la Model Y Long Range, passata da 54.990 euro a 49.990, e per la Performance, da 60.990 agli attuali 55.990.

La riduzione dei listini di queste ultime settimane può essere vista come una necessità di ridurre un po' l'inventario in attesa della nuova Tesla Model Y Juniper per cui sono trapelate due foto negli scorsi giorni, anche se non si è ancora capito se fossero fake o reali.