Tesla si supera ancora: nel Q3 ha consegnato 241.300 esemplari!

Tesla ha appena condiviso i suoi dati di vendita relativi al terzo trimestre di questo 2021, e a quanto pare ha infranto un altro record personale. Tra Model Y, Model 3, Model S e Model X ha consegnato ben 241.300 veicoli a livello globale superando ogni aspettativa (complice il messaggio di Elon Musk ai dipendenti).

Il target era stato posto tra le 222.000 e le 233.500 vetture, ma in ogni caso il brand di Palo Alto ha superato il precedente record trimestrale di 201.250 macchine vendute del Q2 2021. Ovviamente le Model 3 e le Model Y, più economiche e popolari, hanno trainato i numeri con 228.882 unità prodotte e 232.025 consegnate. Tra Model S e Model X invece la somma ci porta a 8.941 esemplari prodotti e 9.275 consegnati.



Ecco la dichiarazione ufficiale di Tesla nel merito della questione:"Nel terzo trimestre abbiamo prodotto circa 238.000 veicoli consegnandone più di 240.000. Vorremmo ringraziare i nostri clienti per la loro pazienza, in quanto stiamo lavorando nel bel mezzo di problemi di forniture globali e sfide in termini logistici."



Infine, con un commento aggiuntivo, ha affermato che i risultati potrebbero esse anche più alti di quelli condivisi:"Il nostro reddito netto e il flusso di cassa saranno annunciati assieme al resto dei risultati finanziari quando condivideremo le entrate del Q3. Il conto delle nostre consegne potrebbe essere leggermente conservativo, in quanto conteggiamo gli esemplari solo dopo che sono stati consegnati e tutte le scartoffie vengono ultimate. I numeri finali potrebbero essere più elevati dello 0,5 percento."



Ovviamente la casa automobilistica californiana ha tutta l'intenzione di espandere la propria gamma di veicoli, e tra non molto verranno commercializzati il Semi e il Cybertruck. Su quest'ultimo c'è grande attesa per la presentazione del design definitivo per via delle forme molto particolari della sua carrozzeria. Alcune ore fa è però emerso un altro dettaglio: un prototipo di Cybertruck non aveva maniglie sulle portiere.