Tesla, ecco quello che succede quando si attiva la Drag Strip Mode: il video

Attraverso un video molto esplicativo pubblicato sul suo canale ufficiale Youtube, Tesla ha spiegato nel dettaglio come funziona la Drag Strip Mode. Si tratta di una modalità che, come facilmente intuibile, viene utilizzata nelle gare di accelerazione, o meglio, per scattare più velocemente da fermo.

Cosa succede quando si preme il magic botton? A spiegarlo è Chris Mayfield, uno degli ingegneri della nota casa automobilistica a stelle e strisce, che ha svelato come la Tesla Model S Plaid si prepari per un'accelerazione da record.

Prima di tutto, una volta che si attiva la modalità suddetta, la Model S aziona le ventole di raffreddamento, e ciò permette di abbassare al massimo la temperatura delle unità motrici in quanto le stesse sono in grado di produrre la maggiore potenza quando sono raffreddate.

Nel contempo le batterie della vettura vengono riscaldate, con la temperatura che viene leggermente aumentata di moda da portarla a quella ottimale delle stesse. A quel punto entra in azione la modalità più nota della Drag Strip Mode, leggasi la Cheetah Stance, che si attiva tenendo il piede sinistro sul freno e nel contempo premendo il piede destro sull'acceleratore.

Succede poi un qualcosa di “particolare”: la Tesla si abbassa leggermente, mentre i motori sono tenuti sotto sforzo e bloccati dai freni. Ad abbassarsi è in particolare la parte anteriore dell'auto, di moda da risultare il più “tagliente” possibile. “Ciò – spiega Mayfield – migliora la trazione dell'asse anteriore in modo che quando si avvia, invece di sollevare la parte anteriore dell'auto perdendo così trazione dalle ruote anteriori, la parte anteriore dell'auto viene spinta verso il basso mentre si accelera permettendo una migliore tenuta per tutta la drag race”.

In tal modo tutta l'enorme potenza della Tesla Modle S Plaid da 1.020 cavalli viene scaricata sulle quattro ruote, e nel contempo la vettura accelera da 0 a poco meno di 100 km/h in circa due secondi, percorrendo poi il quarto di miglio in meno di 10 secondi.

Fra le tante qualità per cui è nota la vettura di Elon Musk vi è senza dubbio l'accelerazione, e proprio di recente vi avevamo riportato il video di una Tesla Model X Plaid mentre batteva una Ferrari SF90 e un'Aventador in una drag race. Splendida anche la drag race fra la Tesla Model S Plaid e la mitica Ferrari Enzo: come sarà finita?