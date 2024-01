Tesla, Subaru e BMW: ecco chi sono i peggiori automobilisti d'oltre oceano

Uno studio da LendingTree ha rivelato dati interessanti sui conducenti di diverse marche automobilistiche negli Stati Uniti. Questa analisi ha interessato il periodo dal 14 novembre 2022 al 14 novembre 2023, classificando i marchi automobilistici in base al numero di incidenti stradali causati da guida in stato di ebrezza e eccesso di velocità.

Ovviamente, ricordiamo che la classifica riportata interessa esclusivamente il mercato americano e vede al primo posto RAM, seguito da Tesla, Subaru e Volkswagen (RAM è stata pesantemente multata per via di presunte manomissioni che alteravano le emissioni di CO2 nel motori diesel). Questi primi 5 veicoli sono tra i più diffusi nel nuovo continente, tuttavia a stupire è la seconda parte della classifica dove spicca Toyota che, con il suo decimo posto, è l'auto che ha registrato meno incidenti di tutti, un dato contro tendente dal momento che è uno dei brand più forti sul territorio americano.

Ad ogni modo, pare che chi guida giapponese abbia una maggior attenzione alla guida, infatti, oltre Toyota, anche Mazda, Lexus e Infinity vantano i conducenti più coscienziosi. In fondo troviamo anche la koreana hiunday e BMW.

Tornando in Italia, a partire dal primo gennaio le auto i pedaggi autostradali aumenteranno per via del Decreto Milleproroghe, che implicherà un aumento fino al 2,6% delle tariffe per contrastare l'inflazione.