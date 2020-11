Tesla stratosferica: insieme a SpaceX vale più di mezzo bilione di dollari

Col recente rialzo di Tesla presso l'indice NASDAQ il valore complessivo del produttore californiano ha toccato nuove vette. La società ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 473,259 miliardi di dollari, e le ultime stime di Wall Street danno SpaceX, ulteriore compagnia appartenente a Elon Musk, a circa 100 miliardi di dollari.

Insomma Elon Musk è CEO di due aziende che, se combinate, superano il mezzo bilione di valore totale. Quello che impressiona di più è però il fatto che entrambe le società siano in forte crescita, e infatti gli obiettivi a lungo termine sono ben lungi dall'esser ottenuti.

Adesso Musk, rispondendo al CEO di Box Aaron Levie nel merito, ha commentato in questo modo:"Sono tempi folli!". Levie si era congratulato con lui dicendosi assolutamente incredulo:"Il valore combinato di Tesla e SpaceX adesso è di oltre 500 miliardi di dollari. Non lasciare che nessuno ti dica che non puoi trasformare i viaggi sulla terra e nello spazio allo stesso tempo."

L'ultima spinta alla crescita del brand è arrivata dall'ingresso di Tesla nell'indicie S&P500, e cioè uno degli indici azionari più importanti al mondo. Il traguardo è arrivato dopo circa un anno e mezzo di profitti esponenziali, nonostante si siano affacciati sul mercato numerosi competitor: sia produttori di auto elettriche di recente fondazione (come Lucid o Rivian), sia case automobilistiche storiche che hanno appena affrontato una costosissima rivoluzione interna (Volkswagen e BMW).

Il prossimo obiettivo di Tesla è quello di vendere ben 500.000 auto elettriche in un anno solare e, nonostante la pandemia di coronavirus abbia fatto crollare la domanda per un lungo periodo di tempo, la cifra si avvicina a ritmi elevati.

Avviandoci verso la conclusione vi informiamo in merito agli aggiornamenti per l'ultimo veicolo lanciato sul mercato dalla casa di Fremont: la Tesla Model Y viene migliorata di volta in volta senza annunci sensazionalistici. Abbiamo invece una brutta notizia per coloro i quali desideravano portarsi a casa una Tesla Model 3 particolarmente economica: pare che il team di Elon Musk abbia nuovamente cancellato ogni piano di sviluppo per incrementare l'accessibilità della berlina EV.