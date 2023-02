Sulle Tesla lo stop alla condivisione dell'account Netflix non sarà applicato

A partire dal prossimo mese di marzo non sarà più possibile condividere l'account di Netflix con persone esterne alla famiglia: tale divieto non varrà però per le auto di Tesla dove si potrà continuare a guardare liberamente la piattaforma streaming.

La nuova politica di Netflix prevede che l'account condiviso sia ora riservato solo ai componenti famigliari, ai membri che vivono sotto lo stesso tetto e che condividono lo stesso Wi-Fi. Un sistema che è stato introdotto dalla piattaforma streaming più famosa al mondo per aumentare gli introiti, alla luce del fatto che erano milioni gli utenti, italiani compresi, che acquistavano un solo abbonamento per poi dividerlo fra amici e parenti.

Alla luce dell'aumento della concorrenza con Prime e Disney+ su tutti, Netflix ha ben pensato di vietare tale pratica stabilendo delle regole precise, a cominciare dal fatto che l'utente che vorrà collegarsi all'account dovrà verificare lo stesso almeno una volta al mese. La cosa interessante è che tale prassi non riguarderà i proprietari di Tesla che potranno continuare a guardarsi film, serie tv e documentari attraverso il “tablet” di dimensioni generose posizionato al centro della console dell'auto.

A confermare la questione è stato un portavoce di Netflix che ha parlato con Drive Tesla, spiegando appunto che il servizio di streaming si potrà continuare ad usare senza alcun blocco e senza necessità di pagare il surplus mensile previsto se si vuole mantenere l'account. Non è ben chiaro se tale agevolazione si applicherà solamente agli utenti americani o meno, fatto sta che sono stati moltissimi oltre oceano coloro che hanno deciso di annullare il proprio abbonamento Netflix dopo la decisione dell'azienda. Ovviamente sono attese notizie più certe e ufficiali che facciano chiarezza anche per quanto riguarda i proprietari delle auto a marchio Tesla al di fuori dei confini a stelle e strisce, Italia compresa, con la speranza che l'agevolazione persista.

L'auto di Elon Musk è da sempre in stretto legame con la tecnologia e l'intrattenimento e a riguardo va sottolineato come Tesla abbia di recente aggiornato la modalità teatro. E' sempre notizia di pochi giorni fa l'arrivo dell'app Zoom su Tesla per poter fare le riunioni in macchina.