Tesla ha spoilerato il possibile look del prossimo modello compatto: è lei la Model 2?

Non è un segreto che Tesla sia al lavoro su un modello più compatto (di recente è stata avvistata la possibile Model 2 sotto la carrozzeria della Mazda CX-30), ma sebbene dovremmo conoscere nuovi dettagli su di lei a breve, intanto Tesla ha mostrato inavvertitamente - o forse no - il possibile look della sua compatta.

In un video di presentazione del California Engineering HQ di Palo Alto pubblicato su Twitter infatti, gli occhi più attenti avranno notato un frame in cui è possibile vedere dei bozzetti e dei render di una vettura più compatta dei modelli che conosciamo, e in particolare si intravede la coda di un veicolo grigio che è lo stesso che si era visto in un annuncio di lavoro per lo stabilimento Tesla in Cina, dove effettivamente dovrebbe essere costruita.

Non sono ancora molti i dettagli sul modello più piccolo di casa Tesla, l’ipotetica Model 2, ma è stato annunciato appunto che verrà progettata, sviluppata e prodotta in Cina, e sarà destinata al mercato globale. Infine, sarà il modello più economico della gamma Tesla, con un costo dimezzato rispetto a Model 3 e Model Y, dunque si pensa ad un prezzo di listino attorno ai 25.000 dollari (intanto sono apparse in rete le prime immagini della Volkswagen ID.2, l’elettrica economica tedesca).