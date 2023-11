Tesla vi spiega tutto ciò che può abbassare l'autonomia di un'auto elettrica

Attorno alle auto elettriche circola spesso una polemica immortale riguardante l’autonomia: i chilometri dichiarati dalle case raramente sono realistici. Questo perché nel mondo reale diversi elementi possono contribuire ad abbassare il reale range di un EV e Tesla ha deciso di elencarli tutti per fare chiarezza.

Proprio Tesla si è trovata al centro delle critiche più feroci nell’ultimo anno (le autonomie dichiarate da Tesla sono reali?), motivo per cui ha deciso di stilare una lista dettagliata di tutto ciò che può compromettere l’autonomia di un’auto elettrica.

La lista è stata pubblicata sul social network X, ex Twitter, e prevede: la direzione del vento e la sua velocità, la pendenza della strada, la velocità di crociera, l’accelerazione e la decelerazione medie, la temperatura dell’ambiente, l’umidità e la pressione, l’intensità dei raggi solari oppure la copertura delle nuvole, la percentuale di carica iniziale, la temperatura iniziale della batteria, il peso lordo del veicolo combinato agli occupanti, la resistenza al rotolamento dei pneumatici, il coefficiente aerodinamico del veicolo, il consumo HVAC (riscaldamento e raffreddamento), il consumo dato da elementi esterni come ad esempio un portabici, il pre-condizionamento della batteria.

Tesla ha pubblicato questa lista non solo per dimostrare agli utenti quanto sia difficile calcolare la reale autonomia di un EV, e dunque perché spesso i dati WLTP o EPA risultano diversi rispetto all’esperienza singola di ognuno; anche per ricordare che tutti questi elementi vengono usati dagli algoritmi Tesla per eseguire il calcolo dell’autonomia residua che appare sullo schermo. Vi viene in mente qualche altro elementi che Tesla potrebbe aggiungere alla sua lista?