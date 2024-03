Tesla sostituisce le vecchie batterie della Model 3 RWD con le nuove LFP? La storia

Una nuova questione che riguarda Tesla arriva dagli Stati Uniti: la società di Elon Musk permetterebbe agli utenti interessati di cambiare batteria sulla propria Model 3 RWD passando alle attuali LFP. Procediamo con ordine.

È dal 2020 che Tesla monta sulle sue Model 3 e Model Y RWD (ovvero quelle a trazione posteriore Standard Range) batterie LFP, una chimica più economica da realizzare che permette al produttore di abbassare i prezzi di listino (qui le differenze fra le batterie LFP e NMC), oltre ovviamente a offrire diversi vantaggi. Ora sembra che negli Stati Uniti la società permetta di passare dalle precedenti batterie NCA con celle 2170 alle nuove LFP, anche se non è chiaro quanto costi l’operazione.

In questo modo però gli utenti sono in grado di ottenere una batteria nuova di zecca e dunque di allungare la vita del loro veicolo. La notizia, che comunque va ancora verificata (e stiamo lavorando per questo), arriva da X dove un utente ha postato la foto di una sorta di contratto stampato da un Tesla Service. Nel documento si spiega perché il passaggio alle batterie LFP (litio-ferro-fosfato) sarebbe conveniente: più autonomia a disposizione (a parità di ingombro), possibilità di caricare sempre al 100% senza fermarsi all’80% come sulle altre chimiche, capacità di ottimizzare la capacità generale con il passare del tempo anche caricando al 100% tutti i giorni.

L’unico svantaggio è l’aumento di peso: la batteria LFP pesa più della precedente e questo peggiora l’accelerazione 0-100 km/h di circa mezzo secondo. Il Tesla Service garantisce anche un aggiornamento delle sospensioni e un allineamento delle ruote. Come detto sopra, non abbiamo ancora la certezza che questo nuovo servizio sia ufficiale (sembrerebbe di si però), di conseguenza non sappiamo neppure se possa arrivare in Europa o meno ma monitoreremo la situazione.

Ambi Pur Profumatore Auto, 2 Deodoranti Auto, Fragranza Risvegli è uno dei più venduti oggi su