Tesla, il sorpasso è storico: vendute più auto di Audi nel Q1 2023. I numeri record

Il 2023 sarà sicuramente un anno da record per Tesla. La Tesla Model Y è stata l'auto più venduta in Europa nei primi tre mesi, e sempre la Tesla Model Y sarà quasi sicuramente l'auto più venduta al mondo di quest'anno.

A conferma di questo inizio di 2023 da paura, un altro traguardo storico è stato raggiunto dalla casa automobilistica di Elon Musk, ovvero, aver superato Audi nelle vendite di questi primi tre mesi. Il prestigioso marchio di Ingolstadt ha piazzato 415.700 vetture in tutto il mondo, di cui 34.600 elettriche, mentre Tesla ha toccato quota 422.875 auto, tutte elettriche ovviamente.

E' vero, si tratta solamente di poco più di 7.000 auto in più, ma tenendo conto del prestigio di Audi, e del fatto che Tesla produca solo EV, si capisce chiaramente quanto l'ascesa di Musk sia ormai inarrestabile, pronto a divenire il primo produttore al mondo di automobili.

Il traguardo non sarà raggiungibile in tempi brevi, ma la strada tracciata sembrerebbe essere quella giusta. Non va infatti dimenticato che Tesla ha da tempo superato altri brandi storici come Volvo, Jaguar, Lexus e molti altri ancora, mentre per il momento Mercedes e BMW, che hanno venduto più di 500mila veicoli in tutto il mondo nei primi tre mesi del 2023, restano ancora lontane anche se comunque a portata di mano.

Sorprende anche il fatto che Tesla abbia a disposizione pochi modelli nel suo parco auto, S, 3, X e Y, con il Cybertruck in arrivo, a discapito invece delle tedesche, che vantano modelli di ogni tipo e prezzo.

Senza dubbio a giovare in favore dell'azienda del miliardario di origini sudafricane vi è il processo accelerato verso l'elettrificazione, nonché la decisione di ridurre notevolmente i prezzi, strategia quest'ultima non attuata invece dai marchi premium tedeschi. La sensazione è che nel 2023 registreremo numeri davvero da record per Tesla: BMW e Mercedes sono avvisate.