Tesla può sorpassare GM e Ford: la previsione bomba di Morgan Stanley

Morgan Stanley, una delle principali banche d'affari degli Stati Uniti, ha appena lanciato una previsione bomba: nei prossimi cinque anni Tesla potrebbe superare GM e Ford in termini di Market Share negli USA.

L'arrivo di Tesla sul mercato automotive ha rappresentato un vero e proprio terremoto, costringendo molti produttori tradizionali a cambiare strategia per il loro futuro. Produttori che potrebbero comunque trovarsi in ritardo e venire travolti dall'azienda di Elon Musk nel giro di cinque anni. È quanto ha previsto Morgan Stanley, che vede una Tesla in continua crescita anche in un periodo delicato come quello attuale (Tesla infrange un nuovo record), segnato dalla pandemia da COVID-19 e la crisi dei chip.

Certo la scalata di Tesla non sarà affatto semplice, al momento GM ha il 14% di market share, Ford il 12,5% mentre Tesla appena il 3,5%, le cose però possono cambiare rapidamente. L'analista Adam Jonas prevede che il Market Share USA di Tesla possa salire al 18%, con GM al 12% e Ford al 10% entro il 2030. Jonas ha anche predetto che Tesla toccherà un market share del 10% fra il 2026 e il 2027, mentre quello di GM dovrebbe scendere attorno al 14%. Ricordiamo che di recente Tesla ha già sorpassato BMW negli USA, così anche Lexus e Mercedes-Benz.

Anche se il 2022 di Tesla potrebbe essere sotto tono, la scalata definitiva ai mostri sacri del passato di Elon Musk e soci è ufficialmente iniziata.