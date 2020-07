Tesla sorpassa Toyota: è la società automotive con più valore in borsa

Alla fine è successo, Elon Musk può portare a casa un nuovo trofeo "di guerra": Tesla è la compagnia automotive che vale di più in borsa, anche più di Toyota.

Il gigantesco marchio giapponese fondato ormai nel lontano 1933, e dunque con ben 87 anni di storia sulle spalle e un fatturato attuale di 16,2 bilioni di Yen, non è più il Re indiscusso della borsa valori. Grazie a un ulteriore scatto in alto (+3%) del titolo Tesla avvenuto nella giornata di ieri 1 luglio 2020, si è registrato ufficialmente il sorpasso: parliamo di un valore di 207,2 miliardi di dollari, circa 183 miliardi di euro, contro la capitalizzazione di Toyota ferma a 201,9 miliardi di dollari, ovvero circa 179 miliardi di euro.

La scalata della società californiana ha davvero dell'incredibile, basti pensare che il valore delle sue azioni in un solo anno è passato da 230 dollari ai 1.100 dollari di oggi. In dieci anni di storia, TSLA è cresciuto in borsa del 5.100% - e beato chi ha investito al debutto e ha creduto nel disegno di Elon Musk. Ciò che fa davvero impressione però è come una giovane compagnia da poco più di 100.000 veicoli l'anno abbia superato in valore un colosso da 2,4 milioni di auto. Miracoli dell'elettricità.