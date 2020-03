Una Tesla va da sola a ritirare hamburger al fast food:i commessi a bocca aperta

Iniziamo subito con lo sconsigliarvi di attuare le manovre del video in alto con la vostra Tesla. Non si tratta di un'ottima idea, per palesi motivi. A ogni modo l'esperimento è sembrato interessante proprio per questo specifico momento, che ci vede costretti a tenere una distanza sociale dai nostri simili.

Chiaramente nel nostro Paese al momento il cibo da asporto è completamente vietato, ma non in altri posti del mondo. Infatti lo YouTuber Nick Lumarque ha deciso di sfruttare la situazione per proporre la sua idea.

In pratica ha portato la propria Tesla Model S in un parcheggio per cominciare a fare pratica, con l'obiettivo di riuscire nell'intento di spedirla tramite la Summon Mode attraverso un drive-through di una nota società della ristorazione fast food. Per chi non lo sapesse la Summon Mode è un sistema dell'Autopilot di Tesla utile farsi raggiungere dalla propria macchina all'interno di un parcheggio, magari nei casi in cui il peso dei propri acquisti al centro commerciale è considerevole.

Come potete ben vedere dal video in alto, Lumarque ce l'ha fatta, con grande sorpresa dei commessi che in alcuni casi sono rimasti impietriti, e in altri hanno deciso di documentare la vicenda tramite la fotocamera del proprio smartphone. In ogni caso il tutto è a puro scopo ricreativo, in quanto nella maggior parte dei casi è impossibile assicurarsi che il finestrino propria Tesla sia alla portata del commesso in questione.

Sperando di avervi strappato un sorriso vi rimandiamo a questo recente video, che testimonia il buon funzionamento della Smart Summon nella percorrenza delle rotonde. In futuro questa funzionalità potrebbe venir espansa tramite il rilascio della "Reverse Summon", che consentirà alle EV di parcheggiare da sole.