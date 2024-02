Tesla, una sola auto venduta in Corea del Sud a gennaio 2024: cosa è successo?

Il mercato automobilistico coreano ha registrato un calo significativo delle vendite di auto elettriche a gennaio 2024, con Tesla che ha venduto solo una vettura nel Paese. Questa situazione è stata influenzata principalmente dallo stop agli incentivi per l'acquisto di auto elettriche, si prevede che il governo stanzierà un nuovo piano a breve.

La Corea del Sud sta modificando i suoi incentivi, riducendo i crediti d'imposta per le auto elettriche che utilizzano batterie a bassa densità energetica, al fine di danneggiare i produttori cinesi di batterie più economiche. Questo però ha avuto un impatto anche su Tesla, che utilizza proprio quetsa topologia di batterie per le sue vetture (in particolar modo la Model Y e la prossima Tesla Model 2).

Non solo Tesla, ma l'intero mercato automobilistico coreano ha subito un forte calo delle vendite di auto elettriche a gennaio 2024, a causa di una combinazione di fattori cui l'inflazione, i tassi di interesse elevati, l'infrastruttura di ricarica insufficiente e le preoccupazioni sulla sicurezza.

Nonostante le sfide attuali, Tesla continua a ottenere risultati positivi in altri mercati, sebbene pare non stia marginando a sufficienza, e si prevede che, una volta introdotti i nuovi incentivi, le vendite torneranno ai livelli precedenti. Tuttavia, nel complesso, il settore dell'auto elettrica sta affrontando un anno difficile, con vendite che crescono con poco vigore in diversi mercati, e le Case automobilistiche stanno rivedendo i propri piani di transizione verso la mobilità elettrica.

Chiaramente, il caso delle Corea è un caso limite. In Europa però si prevede però che, nonostante ci avviamo a un anno difficile a causa di fattori anche di natura dei rapporti internazionali, presto l'attuale recessione controllata, mutuata dall'aumento dei tassi d'interesse da parte della BCE, subirà una battura di arresto. Dunque potremo vedere gli effetti positivi di queste manovre monetarie probabilmente nel 2025, e quel punto anche gli incentivi alle auto elettriche torneranno ad essere quelli di una volta (sempre che i rapporti diplomatici occidentali con la Cina non peggiorino).