Tesla Smart Summon ancora acerbo? Riportate numerose collisioni

L'arrivo ufficiale del nuovo aggiornamento V10 per le Tesla è finalmente giunto. Elon Musk ne ha annunciato il rilascio pochi giorni fa con tante nuove funzioni, tra le quali Netflix, il famoso gioco platform Cuphead e la nuova funzione Smart Summon.

La feature è un'evoluzione del semplice Summon, il quale permetteva alle Tesla di muoversi automaticamente in linea retta verso il proprietario, intercettando la posizione del telecomando o dello smartphone inviante la richiesta.

La nuova iterazione permette alla vettura, grazie ai sensori e a alle telecamere integrate, di raggiungere un punto non più distante di 45 metri in completa autonomia, nonostante questo richieda svolte e manovre. In tanti hanno accolto la nuova implementazione in modo caloroso, e tutto sembrava filare per il verso giusto, finora.

Molti utenti hanno infatti riportato alcuni incidenti provocati da una probabile imperfezione del software, come vi abbiamo segnalato dai post Twitter in fondo alla pagina. Il primo vedeva una Model 3 uscire da un parcheggio mentre una Lexus faceva retromarcia. In questo caso la Tesla non ha molte colpe, in quanto arresta la sua corsa un attimo prima di essere colpita, quindi sembrerebbe che la causa ricada quasi completamente sull'errore del conducente, il quale procede in retromarcia in modo poco attento.

La seconda situazione, sempre riportata in calce, ci permette di assistere all'uscita di una Model 3 dal posto di sosta, alla sua manovra e al tentativo di attraversare un incrocio per raggiungere "l'invocatore". In questo caso la vettura è stata poco disciplinata, poiché nell'approccio all'incrocio non è stata abbastanza cauta, rischiando l'incidente con un SUV.

Il terzo ed ultimo report documentato riguarda sempre una Model 3, che in questo caso operava in condizioni apparentemente semplici. La EV si trovava infatti in un viale completamente sgombro, e il suo proprietario ha attivato lo Smart Summon per farla entrare in garage. Peccato però che lei non sia stata tanto precisa, finendo per avanzare contro una parete, provocando una vistosa ammaccatura alla fiancata sinistra.

Il CEO dell casa californiana Elon Musk ha tenuto a precisare che i parcheggi rappresentano "un problema notevole da risolvere", causa la grossa variabilità delle condizioni di guida, inficiate dalla possibilità di intervento di pedoni in corsa, bici ed altre auto in movimento. Per questo motivo Tesla ha invitato ai propri utenti di limitarsi, per il momento, ad utilizzare la funzione soltanto nei "parcheggi privati e viali."